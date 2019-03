Star-Center spielt nun für die Milwaukee Bucks

Der spanische Basketball-Star Pau Gasol spielt künftig für die Milwaukee Bucks in der nordamerikansischen Profiliga NBA. Der 38 Jahre alte Center hatte sich zuvor mit den San Antonio Spurs auf eine Vertragauflösung geeinigt.

Der zweimalige Meister und sechsmalige Allstar ist neben Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan and Kevin Garnett einer von vier Spielern, die in ihrer Karriere 20 000 Punkte, 11 000 Rebounds, 3500 Assist und 1500 Blocks in ihrer Statistik stehen haben.

Über die Laufzeit des Vertrages machten die Bucks am Sonntag (Ortszeit) keine Angaben. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.03.2019