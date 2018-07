Starke Auftritte

Anzeige

Rabat/London.Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat in Afrika ihren neunten Saisonsieg gefeiert – in Europa will sie in gut drei Wochen wieder die Nummer eins sein. Beim Diamond-League-Meeting im marokkanischen Rabat setzte sich die 32-Jährige vom LV 90 Erzgebirge mit 19,40 Metern durch und stellte nach langer Babypause ihre steigende Form unter Beweis. Bei der Leichtathletik-EM in Berlin (6. bis 12. August) will die Mutter von Zwillingen den Hattrick – es wäre ihr drittes Gold nach 2014 und 2016.

Schwanitz liegt mit 19,78 Metern in der europäischen Saison-Bestenliste derzeit vorn. „Das gute Wetter hat auch mitgeholfen“, meinte die Weltmeisterin von 2015, die langsam, aber sicher zu alter Stärke zurückfindet – und sich mit jedem Sieg neues Selbstvertrauen holt.

Hofmann und Otchere überzeugen

Das tankte auch der Mannheimer Speerwerfer Andreas Hofmann. Der MTG-Athlet hatte mit 88,58 Metern lange geführt, am Ende musste er sich aber dem Esten Magnus Kirt geschlagen geben, der mit 89,75 Metern im letzten Versuch einen Landesrekord aufstellte. Olympiasieger Thomas Röhler aus Jena wurde mit 85,19 Metern Vierter. Hofmann erntete für seine „Top-Platzierung bei komplett versammelter Weltklasse“ ein großes Lob von MTG-Leistungssportleiter Rüdiger Harksen.