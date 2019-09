„Starke Kabine ist uns wichtig“

Mannheim.Joonas Lehtivuori macht sich nichts vor. „Wir haben noch viel Raum für Verbesserungen – in allen Bereichen“, sagt der Verteidiger der Adler Mannheim vor dem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin am Donnerstag (19.30 Uhr/SAP Arena). Obwohl die Blau-Weiß-Roten zuletzt in Bremerhaven einen 0:3-Rückstand in einen 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen gedreht haben, ist der Finne mit dem Saisonstart des

