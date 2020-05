Starke Kombinationen und dicke Patzer

Die Sportwelt steht still. Kein Rad rollt, kein Speer fliegt, kein Ball springt. Die ganze Sportwelt? Nein, nicht ganz. In den zurückliegenden 14 Tagen fand ein Schachturnier statt, an dem die besten Spieler der Welt teilnahmen. Sie hockten sich freilich nicht stundenlang gegenüber; vielmehr saßen die Denksportler daheim in ihren vier Wänden und duellierten sich online. Der amtierende

...