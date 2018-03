Starke Spanier: «Olé»-Fußball und ein grandioser Iniesta

Anzeige

Düsseldorf (dpa) - «Olé»-Rufe aus der Gästekurve, ehrfurchtsvolles Staunen auf den restlichen Rängen: Spaniens Nationalteam ist wieder da und hat sich mit teilweise fantastischem Fußball beim 1:1 gegen Deutschland in Düsseldorf als WM-Favorit für Russland empfohlen.

«Das ist unsere Botschaft: Dass wir überall gewinnen wollen», sagte Trainer Julen Lopetegui am Freitagabend. Beim Weltmeister von 2010 begeisterte vor allem das Trio mit dem omnipräsenten Real-Star Isco, dem stets gefährlichen Dauerbrenner David Silva und dem nach wie vor genialen Ballverteiler Andrés Iniesta.

«Härtetest mit Auszeichnung bestanden», schrieb die Sportzeitung «Mundo Deportivo». «La Roja hat Deutschland in der ersten Halbzeit mit magischem Spiel eine Lektion erteilt.» Unter Lopetegui, dem Nachfolger von Vicente del Bosque, blieben die Spanier im 17. Spiel ungeschlagen. Nichts erinnerte die 50 653 Zuschauer mehr an jene Mannschaft, die bei der WM 2014 in Brasilien kläglich in der Vorrunde scheiterte und bei der EM 2016 in Frankreich im Achtelfinale von Italien demontiert wurde. «Spanien ist sehr eingespielt, da greifen die Automatismen sehr gut», stellte Bundestrainer Joachim Löw fest.