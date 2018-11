Starker Schlussspurt bringt Sieg

TG s.Oliver Würzburg – scanplus baskets Elchingen 72:64 (10:9, 16:16, 22:15, 24:24)

Würzburg: Buck (18 Punkte/davon 3 Dreier), Hadenfeldt (15/3), Sienko (11), Fischer (8), Kunz (6/2), Leonhardt (6), Weitzel (4), Javernik (3/1), Stechmann (1), Böhmer. Zuschauer: 367.

Die TG s.Oliver Würzburg hat die erste Heimniederlage der Saison in der 2. Basketball-Bundesliga gegen Tabellenführer Bayer Giants Leverkusen gut verkraftet: Am vorletzten Spieltag der ProB-Hinrunde setzte sich das Team von Headcoach Eric Detlev am Sonntag vor eigenem Publikum nach einer starken Leistung mit 72:64 (26:25) gegen den Tabellendritten scanplus baskets Elchingen durch. Erst in der Schlussphase einer über 38 Minuten völlig ausgeglichenen Partie legten die Gastgeber den entscheidenden Lauf hin – Spielmacher Philipp Hadenfeldt erzielte dabei mit acht Punkte in Folge zum Sieg. Top-Scorer der Partie war Badu Buck mit 18 Zählern.

„Es war ein tolles Spiel, bei dem wir uns am Ende für eine gute Leistung mit einem Sieg belohnt haben. Besonders gut hat mir gefallen, wie stark wir verteidigt haben. Dann ist es gar nicht so wichtig, wenn im Angriff nicht immer alles klappt“, sagte Detlev nach dem Spiel: „Elchingen ist eine sehr erfahrene und vor allem physisch starke Mannschaft, gegen sie ist es nicht leicht, Punkte zu machen.“ Vor allem dann nicht, wenn mit Julian Albus ein Leistungsträger verletzungsbedingt nicht mitwirken kann. Der 26-jährige TG-Kapitän wird voraussichtlich bis Ende des Jahres fehlen.

Durch den fünften Sieg im sechsten Heimspiel ist die junge Würzburger Truppe mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Rang sieben der ProB Süd wieder voll im Soll, Zum Abschluss der Hinrunde gibt es am kommenden Sonntag beim Tabellennachbarn in Erfurt die nächste Gelegenheit, den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren. pw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018