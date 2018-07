Starter aus der Region glänzen mehrfach mit Edelmetall

Anzeige

Das große Wochenende der Auflageschützen, die in Ettlingen in den Disziplinen Luftgewehr-, Kleinkaliber-Sportgewehr 50 m und Luftpistole Auflage um Landesmeistertitel des Badischen Sportschützenverbandes in Fights standen, während in Pforzheim die Starter der Kleinkaliber 100 m Disziplin ihre Wettbewerbe absolvierten.

Wie seit Jahren, schießen die Jugendlichen in Ittersbach ihre Wettkämpfe, wobei diesmal Meisterschaften der Disziplin Luftgewehr zur Austragung standen. Auch die regionalen Vertreter waren wieder erfolgreich. Nachfolgend ein ausführlicher Blick zu den neuen badischen Landesmeistern, den Vize-Landesmeistern und den Bronzemedaillengewinnern der Mannschafts- und Einzelwertung: Luftgewehr: Jugend Mannschaften: 1. SV Mannheim-Rheinau 1177 Ringe, 2. SV Mannheim-Rheinau II 1123, 3. SV Eschelbach 1118. Einzel: 1. Jak Thissen SV Mannheim-Rheinau 380, 2. Erik Weber SVG Eppelheim 377, 3. Lukas Schertlen KKS Stebbach 372. Einzel (Mädchen): 1. Larissa Weindorf SV Mannheim-Rheinau 397, 2. Lana Wurster SV Mannheim-Rheinau 393, 3. Antonia Mattes SV Mannheim-Rheinau 387. Kleinkaliber 100 m: Herren I, Mannschaften: 1. SV Walldorf 875, 2. KKS Königsbach 860, 3. KKS Stebbach 859. Einzel: 1. Dominic Merz KKS Königsbach 289, 2. Hannes Hummel KKS Königsbach 289, 3. Norman Götzinger KKS Oberöwisheim 289. Damen I Einzel: 1. Melanie Ebend SV Walldorf 296, 2. Cora-Heidi Vonthron SV Walldorf 293, 3. Marisa Gregori SV Walldorf 290. Herren II, Einzel: 1. Thomas Heuschober SV Walldorf 294, 2. Andreas Oberst KKS Hambrücken 284, 3. Oliver Kuhn KKS Stein am Kocher 284. Herren III, Mannschaften: 1. KKS Reihen 849, 2.KKS Plankstadt 840, 3. SC Mörsch 834. Einzel: 1. Franz Berlinghof KKS Plankstadt 287, 2. Richard Hertel SSV Hemsbach 285, 3. Reinhold Max KKS Reihen 284. Damen III Einzel: 1. Silvia Knopf-Dieckmann SG „Tell“ Edingen 283, 2. Kerstin Liebsch SSV Eberbach 278, 3. Annette Albert-Neumayer SC Mörsch 276. Herren IV Einzel: 1. Kurt Hillenbrand SSV Kronau 287, 2. Martin Hildenbrand SSV Spechbach 283, 3. Max Ackermann SG Buchen 275. Kleinkaliber 3x20 Schuss: Junioren I Mannschaften: 1. KKS Ispringen 1714, 2. SV Walldorf 1584. Einzel: 1. Steffen Kreß SV Walldorf 565, 2. Norbert Jacob SSV Weinheim 528, 3. Philipp Rimmelspacher SC Mörsch 507. Juniorinnen I Mannschaften: 1. KKS Karlsbad 1662. Einzel: 1. Nadine Baumann KKS Hambrücken 559, 2. Alisha Faßl SVG Eppelheim 555, 3. Julia Schertlen KKS Stebbach 543. Junioren II Einzel: 1. Max Braun KKS Ispringen 575 Ringe, 2. Dennis Neyer KKS Ispringen 570, 3. Colin Fix KKS Ispringen 569. Juniorinnen II Einzel: 1. Cora-Heidi Vonthron SSV Karlsbad 572, 2. Sarah Schendel SSV Karlsbad 546, 3. Annika Ruff SSV Karlsbad 544. Luftgewehr Auflage: Senioren I Mannschaften: 1. SSV St. Ilgen 930,3, 2. SV Moosbrunn II 929,9 Ringe, 3. SSV Eberbach 929,3. Einzel: 1. Johannes Kühn SSV Altenbach 313,0, 2. Erich Prem SSV Sulzbach 312,9, 3. Heinrich Wagenblaß SV Eschelbronn 312,5. Seniorinnen I Einzel: 1. Sabine Barfurth SSV Oftersheim 311,9, 2. Elke Zimmermann SSV Moosbrunn 311,6, 3. Adelina Kuhn SSV St. Ilgen 311,5. Senioren II Einzel: 1. Bernd Schütz SSV Sandhausen 318,2, 2. Hartmut Schwarz SSV Hilsbach 314,4, 3. Gerd-Peter Löh SG 1721 Karlsruhe 313,2. Seniorinnen II Einzel: 1. Ingeborg Lobitz SV Eschelbach 314,4, 2. Christiane Ehrbar SSV St. Ilgen 313,8, 3. Annette Schatz SSV Eberbach 310,2. Senioren III Mannschaften: 1. SSV Obrigheim 940,0, 2. SG 1744 Mannheim 940,7, 3. SSV Dielheim 939,1. Einzel: 1. Manfred Padberg SV Neckarbischofsheim 316,2, 2. Theo Ziehmann SV Eschelbach 315,1, 3. Werner Brenneisen KKS Reihen 314,0, Seniorinnen III Einzel: 1. Brigitte Graf SV Ettlingen 315,9, 2. Rosa Rieth KKS Kirrlach 308,2, 3. Anne Gliese SSV Eberbach 306,8. Senioren IV Einzel: 1. Siegfried Hess SSV Dielheim 316,6, 2. Hans Jürgen Rätz SG 1744 Mannheim 314,2, 3. Gerd Ueberrhein SG Neckargemünd 314,2. Seniorinnen IV Einzel: 1. Christa Deutscher SV Ettlingen 309,7, 2. Traute Wahle SSV Dielheim 309,0, 3. Maria Carl KKS Stein am Kocher 305,1. Senioren V Einzel: 1. Kurt Jozwiak KKS Stein am Kocher 315,9, 2. Roland Neu SV Ettlingen 315,5, 3. Karl-Heinz Brand SG Neckarhausen 315,4. Seniorinnen V Einzel: 1. Herta Stork SSV Kronau 314,8, 2. Brigitte Pfleger SV Ettlingen 308,2, 3. Gerlinde Abt-Friedrich SV Ettlingen 305,4. Luftpistole Auflage: Senioren I Mannschaften: 1. SSV Eberbach 887,8, 2. SV Ettlingen 876,3, 3. SSV Karlsbad 872,9. Einzel: 1. Kai Schlünz SC Wolfartsweier 309,7, 2. Heinrich Wagenblaß SV Eschelbach 300,2 Ringe, 3. Bernd Thimm SV Altheim 299,5. Seniorinnen I Einzel: 1. Martina Walldorf SSV Eberbach 298,2, 2. Marion Marmein SV Ettlingen 296,4, 3. Christiane Weidner SSV Eberbach 291,1. Senioren II Einzel: 1. Matthias Liebenow SG Bruchsal 304,9, 2. Ingo Hangebrauck SV Hirschburg 300,5, 3. Ottmar Büchler SV Schloßau 298,6. Seniorinnen II Einzel: 1. Katharina Zakrzewski-Hofmann SSV Karlsbad 312,3, 2. Ingeborg Lobitz SV Eschelbach 292,5. Senioren III Mannschaften: 1. SV Ettlingen 912,6, 2. KKS Kirrlach 892,1, 3. SSV Karlsbad 890,9. Einzel: 1. Hans Pfleger SV Ettlingen 305,6, 2. Peter Engelhardt KKS Plankstadt 303,1 Ringe, 3. Gerhard Bräuchle KKS Hüffenhardt 300,6. Seniorinnen III Einzel: 1. Brigitte Graf SV Ettlingen 305,6, 2. Ursula Kuderer KKS Kirrlach 298,1, 3. Marlind Dihlmann SSV Karlsbad 297,1. Senioren IV Einzel: 1. Franz Haag KKS Kirrlach 300,8, 2. Rudolf Schneider KKS Hüffenhardt 300,5, 3. Otmar Leibbrand KKS Enzberg 300,4. Seniorinnen IV Einzel: 1. Janina Fies SG Bruchsal 294,7. Senioren V Einzel: 1. Rolf Mohr SV Walldorf 301,1, 2. Norbert Gieser SGi Ketsch 299,1, 3. Helmut Pöpperl SV Hainstadt 293,6. KK-Gewehr 50 m Auflage: Senioren I Mannschaften: 1. SSV Sandhausen 895,1 Ringe, 2. SSV Eberbach 893,1, 3. SSV St. Ilgen 881,3. Einzel: 1. Heinrich Wagenblass SV Eschelbronn 303,1, 2. Boris Hofmann SGi Ketsch 297,5, 3. Fred Schwemmer KKS Plankstadt 296,6. Seniorinnen I Einzel: 1. Brigitte Sach SSV Spechbach 297,2, 2. Kerstin Liebsch SSV Eberbach 296,7, 3. Andrea Schmelcher-Lanig SG „Tell“ Heidelberg 287,7. Senioren II Einzel: 1. Gerd-Peter Löh SG 1721 Karlsruhe 307,0, 2. Bernd Schütz SSV Sandhausen 303,7, 3. Bernd Hollschuh SSV Sandhausen 303,2. Seniorinnen II Einzel: 1. Annette Schatz SSV Eberbach 300,8, 2. Ingeborg Lobitz SV Eschelbach 300,7, 3. Gabriele Hammer-Zeitler SSV Eberbach 300,0. Senioren III Mannschaften: 1. SV Eschelbach 920,5, 2. SV Ettlingen 918,3, 3. SSV Dielheim 910,8. Einzel: 1. Albert Säubert KKS Kirrlach 307,3 2. Wulfrin Schatz SSV Eberbach 306,2, 3. Theo Ziehmann SV Eschelbach 304,5 Ringe. Seniorinnen III Einzel: 1. Brigitte Graf SV Ettlingen 307,5, 2. Hannelore Müller SG Buchen 300,2, 3. Elke Köstner SG 1721 Karlsruhe 300,1. Senioren IV Einzel: 1. Siegfried Hess SSV Dielheim 311,4, 2. Willi Graf SV Ettlingen 310,5, 3. Fritz Pfeffer SSV Dielheim 306,8. Seniorinnen IV Einzel: 1. Traute Wahle SSV Dielheim 292,6. Senioren V Einzel: 1. Hilmar Leuck SV Eschelbach 310,0, 2. Herbert Kästel SSV Kronau 307,8, 3. Kurt Jozwiak KKS Stein am Kocher 306,6. Seniorinnen V Einzel: 1. Herta Stork SSV Kronau 298,6. müb