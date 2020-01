Startschuss für Super-Bowl war in Rothenburg

Als Mark Nzeocha den Football unter seinem massigen Körper begrub, war den San Francisco 49ers die ersehnte Rückkehr in den Super Bowl kaum noch zu nehmen. An seinem 30. Geburtstag erfüllte sich der gebürtige Ansbacher seinen ganz großen Traum und hofft nun in der Nacht auf 3. Februar (deutscher Zeit), als dritter Deutscher überhaupt in einem NFL-Finale triumphieren zu können. Beim Stand von

...