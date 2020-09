Steigerung um 100 Punkte

An den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Mehrkampf in Zella-Mehlis nahm auch Annnette Lehr von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim. Insgesamt war es ein erfolgreicher Wettkampf für Annette Lehr, den sie mit dem achten Platz beendete.

Die Seniorinnen hatten im Fünfkampf folgende Disziplinen vor sich: 100 Meter, Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung und 800 Meter. Zella-Mehlis hatte die Austragung der im Sommer verschobenen Meisterschaften übernommen und erwies sich als würdiger Ausrichter. Unter der Leitung des Thüringischen Leichtathletikverbandes wurden alle Wettkämpfe unter besonderen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen durchgeführt werden.

Für Annette Lehr (Altersklasse W50) lief es 2020 bisher ganz gut. Vor dem Lockdown im März hatte sie schon einige Wettkämpfe absolviert und durfte zum Ende der Saison am Höhepunkt für ihre Altersklasse bei Deutschen Meisterschaften starten.

Mit dem letzten Versuch

Früh morgens begann der Mehrkampf mit dem Lauf über 100 Meter. Mit dem Startschuss zeigte sie sich hellwach und kam gut aus dem Block, was mit einer Zeit von 15,18 Sekunden belohnt wurde. Dieses Ergebnis brachte ich auch die meisten Punkte des Fünfkampfes.

Dann ging es zum Weitsprung. Hier sollte schon die „4“ vor dem Komma stehen, das war das angestrebte Ziel. Mit dem letzten Versuch gelang dies dann, wenn auch nur ganz knapp. Mit 4,01 Meter war das Ziel im Weitsprung erreicht.

Damit ging sie etwas entspannter an ihre Zitterdisziplin, den Hochsprung. 1,21 Meter überquerte sie und war damit zufrieden.

Beim Kugelstoßen folgte dann sogar eine persönlich Bestleistung. Die 3-Kilogramm schwere Kugel stieß sie auf 9,02 Meter, damit übertraf sie ihre bisherige Bestmarke um 30 Zentimeter.

Nach vier Disziplinen lag Annette Lehr somit auf dem achten Platz. Den wollte sie im abschließenden 800-Meter-Lauf unbedingt verteidigen. Sie hatte sogar noch die leichte Chance, sich um ein oder zwei Plätze zu verbessern. Mit ihrer Zeit von 3:11,12 Minuten war sie zwar nicht ganz so zufrieden, aber sie reichte zumindest, um am Ende mit 2980 Punkten den achten Gesamtrang zu festigen.

Alles in allem war es für Annette Lehr ein sehr erfolgreicher Wettkampftag. In jeder der fünf Disziplin steigerte sie ihre Leistung im Vergleich zum Qualifikationswettkampf und hatte in der Endabrechnung über 100 Punkte mehr auf dem Konto. hl

