Steigerung war noch zu wenig

medi Bayreuth – Hakro Merlins Crailsheim 102:85

(26:18, 22:21, 27:27, 27:19)

Bayreuth: Brooks (19 Punkte/davon 2 Dreier), Stockton (15/3), Martin (14), Robertson (13/2), Hrovat (11/1), Meisner (10/1), Thomas (6), Doreth (6/2), Seiferth (6), Raivio (2), Wenzl. Crailsheim: Cuffee (20/6), Turner (18/2), Madgen (15/1), Neumann (11), Arnold (8/2), Russell (6), Wysocki (5/1), Gay (2), Herrera. Zuschauer: 3400.

Mit einer klaren Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel gegen den MBC hielten die Hakro Merlins Crailsheim die BBL-Partie bei medi Bayreuth lange Zeit offen. Zu viele Ballverluste sorgten aber dafür, dass der Favorit am Ende doch als klarer 102:85-Sieger vom Feld ging.

Beiden Teams gelang in den ersten Angriffen nichts Zählbares, auch weil Sherman Gay in der Merlins-Defense hellwach war und den ersten Wurf der Bayreuther stark wegblockte. Nach dem Führungskorb durch Mike Cuffee zum 4:5 fand Bayreuth aber besser ins Spiel und zog davon. Zu viele Ballverluste der Gäste begünstigten dies. Zudem hatten die Oberfranken auf den starken Beginn von Cuffee mit drei Dreiern immer wieder die passende Antwort.

Gegen Ende des ersten Abschnittes schlichen sich die Zauberer noch einmal heran, doch mit dem Buzzerbeater zum 26:18-Pausenstand starteten die Hausherren einen viertelübergreifenden 10:0-Lauf und hatten damit erstmals ein größeres Polster auf ihrer Seite. Ganz abschütteln ließen sich die Hakro Merlins aber nicht. In die Kabine ging es schließlich mit einem 48:39 zugunsten der Basketballer aus der Wagnerstadt.

Die zweite Hälfte begann mit Ballverlusten auf beiden Seiten, ehe Ben Madgen in Fahrt kam. Sieben Punkte erzielte er für die Merlins in Folge und verkürzte damit auf 52:58 aus Crailsheimer Sicht. Auch Reggie Arnold bestätigte, dass die Merlins ihre Dreierquote in diesem Spiel wiedergefunden hatten. Dennoch blieb der Rückstand vor dem Schlussviertel derselbe wie zur Pause (75:66).

Der letzte Spielabschnitt passte dann aber nicht mehr zur bis dato recht konstanten Merlins-Leistung: In mehr als sechs Minuten erzielten die Gäste nur vier Punkte und gestatteten dem Favoriten in dieser Phase gleich deren 13 (88:70). Diese Hypothek war gegen den Champions League-Vertreter zu groß, am Ende stand eine 102:85-Niederlage. mw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018