«Stern am Sprinthimmel»: Gaviria auf Kittels Spuren

Sarzeau (dpa) - Fernando Gaviria musste Seelentröster spielen. Beim Abendessen mit den Teamkollegen seines belgischen Quick-Step-Teams verfolgte der Radprofi im Golf-Hotel von Vannes gemeinsam mit der französischen FDJ-Equipe die 0:1-Niederlage Belgiens im Halbfinale der WM gegen Frankreich.

Doch die belgischen Quick-Step-Profis dürften das Aus ihres Teams mit Fassung beäugt haben. Wenige Stunden zuvor hatten sie Gaviria in Sarzeau auf der vierten Etappe zu seinem zweiten Tageserfolg bei der 105. Tour de France verholfen. Gleich bei seinem Tour-Debüt hat der 23 Jahre alte Kolumbianer der Frankreich-Rundfahrt seinen Stempel aufgedrückt. «Ich bin hier, um so so viele Etappen wie möglich zu gewinnen», sagte der Shootingstar, der im Vorjahr beim Giro d'Italia vier Etappen und die Punktewertung gewinnen konnte. «Er ist momentan der Stern am Sprinthimmel», adelte der Tagesdritte Greipel Gaviria nach der Etappe.

Auf das Trikot des besten Sprinters hat es der endschnelle Südamerikaner, dessen letzter Anfahrer der zwölf Jahre ältere Argentinier Ariel Maximiliano Richeze ist, auch bei der Frankreich-Rundfahrt abgesehen. «Natürlich will ich das Grüne Trikot gewinnen, aber dazu muss ich an Peter Sagan vorbei», sagte Gaviria. Der dreimalige Weltmeister Sagan aus dem deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall will nach seiner Disqualifikation im Vorjahr diesmal wieder mit Grün - und damit zum sechsten Mal - auf dem Podium in Paris stehen.