Steve Yzerman: „Tim Stützle ist ein guter Spieler“

Bremerhaven.Über Mannheim in die beste Eishockey-Liga der Welt. Nach seinem Titel in der Deutschen Eishockey Liga mit den Adlern im April 2019 hat Moritz Seider den Sprung nach Nordamerika gewagt und arbeitet in der Organisation der Detroit Red Wings an seiner NHL-Karriere. In dieser Saison haben die Talentspäher ein Auge auf Tim Stützle geworfen. Dem Stürmer werden bei der Talentziehung („Draft“) Ende

...