Stielike beendet Trainier-Karriere

Düsseldorf.Die jahrzehntelange Trainerkarriere von Fußball-Globetrotter Uli Stielike ist endgültig vorbei. „Ich habe mich in den vergangenen vier Wochen sehr an das Rentnerdasein gewöhnt und habe daher entschieden, dass ich meine Trainerlaufbahn beende. Die Reiserei, die Trainingslager, der Terminstress – all das muss ich nicht mehr haben“, sagte der ehemalige Nationalspieler und gebürtige Ketscher der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch-Ausgabe) in einem Interview.

Eine Beratertätigkeit bei einem Club oder Verband kann sich der 66 Jahre alte Stielike, der 1980 mit Deutschland Europameister und 1982 Vize-Weltmeister wurde, künftig aber noch vorstellen. „Das wäre etwas anderes, wenn es um eine beratende Position geht. Da hat man Freiheiten, seine Zeit einzuteilen. Warten wir es ab“, sagte der 42-malige Auswahlspieler.

Der chinesische Erstligist Tianjin Teda war Stielikes letzte Trainerstation. dpa/mast

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020