Stimmung etwas eingetrübt

Eine weltweite Studie der „International Research Group on Covid and Exercise“ weist auf Veränderungen der Stimmung durch das Ausmaß wöchentlicher Bewegung hin.

Die Corona-Krise und die damit verbundenen, notwendigen Einschränkungen der persönlichen Lebensführung haben den Menschen ein Höchstmaß an Selbstdisziplin abfordert. Stimmungen, wie zum Beispiel Langeweile wirken sich negativ auf die Einhaltung der Verhal-tensregeln zum „social distancing“ aus. Und die Stimmung der Vielen, die es vor der Krise gewohnt waren, sich regelmäßig ihrer Gesundheit zuliebe zu bewegen, hat sich messbar eingetrübt, wie aktuelle Auswertungen zeigen.

Die Ergebnisse der großen Studie der „International Research Group on Covid and Exercise“ mit mehr als 13 000 Befragten weltweit zeigen, dass das Ausmaß an wöchentlicher Bewegung während der Corona-Krise mit Veränderungen in der Stimmung der Menschen einhergeht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfehlen deshalb eine weitere vorsichtige Bedingungen, die das gesundheitsdienliche Sporttreiben der Bevölkerung derzeit noch erschweren. Die körperlich, psychisch und sozial positiven Auswirkungen von Bewegung und Sport auf die Gesundheit gälte es aus Sicht der Sportwissenschaftler schnellstmöglich wieder konsequenter zu nutzen als dies zuletzt möglich war.

Die „International Research Group on Covid and Exercise“ wurde am 26. März an der Universität Potsdam zum Zwecke der Durchführung einer großen internationalen Studie initiiert. Der Gruppe gehören Sportwissenschaftlern aus 21 Ländern an. Die Studie wird koordiniert und geleitet von Prof. Dr. Ralf Brand und Sinika Timme in Potsdam, gemeinsam mit Dr. Sanaz Nosrat am Lehman College New York (USA). dosb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.05.2020