Stoscheks Kehrtwende

Die Basketball-Zukunft in Bamberg scheint vorerst gesichert. Der Brose-Konzern von Firmenchef Michael Stoschek bleibt entgegen einer jüngsten Ankündigung (wir berichteten) doch über den 1. Juli dieses Jahres hinaus Hauptgesellschafter des Bundesligisten, wie die Franken am gestrigen Sonntag bekanntgaben.

Eigentlich hatte die Brose-Gruppe, die als Automobil-Zulieferer von der Corona-Krise betroffen ist, ihre Geschäftsanteile der Bamberger Basketball GmbH abgeben wollen. Bei den Verkaufsverhandlungen gab es aber keinen Deal. Stoschek macht nun als Mehrheitsgesellschafter doch weiter.

Brose stehe weiterhin zur Verfügung, „damit überregionale Sponsoren sowie Bamberger Unternehmer als weitere Gesellschafter gewonnen werden“, teilten Stoschek und Bambergs Geschäftsführer Arne Dirks in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das bedeutet, dass weitere Unternehmen gewonnen werden sollen, die neben Brose als Anteilseigner beim Bundesligisten einsteigen. Dass Brose Namens- und Hauptsponsor bleibt, das war bereits zuvor sichergestellt worden.

Sportlich bereiten sich die Bamberger aktuell auf das Final-Turnier der Bundesliga in München vor. Dort soll von Anfang Juni an in drei Wochen zehn Mannschaften den neuen Meister ermitteln. Die Oberfranken wurden dabei in Gruppe B eingeteilt und treffen dort auf die MHP Riesen aus Ludwigsburg, auf Alba Berlin, auf Rasta Vechta sowie die Fraport Skyliners auf Frankfurt. Ihr erstes Spiel bestreiten die Bamberger am Dienstag, 9. Juni, gegen Titel-Mitfavorit Alba Berlin. dpa

