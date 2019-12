Straßer fällt wochenlang aus

Santa Caterina.Skirennfahrer Linus Straßer hat sich im Training eine Handverletzung zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Der 27-Jährige erlitt am Donnerstag in Santa Caterina einen Kahnbeinbruch an der rechten Hand, wie er mitteilte. „Kein Skifahren für mindestens sechs Wochen“, erklärte der Münchner am Freitag. „Ich war so bereit für die Saison, und das werde ich in sechs Wochen wieder sein.“ Sein Ziel sei ein Comeback in Kitzbühel. Der Slalom-Klassiker auf dem Ganslernhang steigt am 26. Januar.

„Ich bin beim Training auf die linke Seite gestürzt und dabei unglücklich über die rechte Hand abgerollt“, sagte er. In den nächsten Tag werde Straßer operiert, teilte Mannschaftsarzt Manuel Köhne mit. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019