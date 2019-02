Straßers Aufholjagd

Are.Linus Straßer hat die erste Medaille für Deutschland bei der alpinen Ski-WM in Are als Fünfter in der Kombination knapp verpasst. Der Skirennfahrer vom TSV 1860 München verbesserte sich nach Rang 29 in der Abfahrt erheblich, kam im Slalom an die Podestplätze aber nicht ganz ran. „Hätte mir vorher jemand gesagt, du kannst Fünfter werden, hätte ich gesagt: Ja cool“, erzählte der 26-Jährige. „Jetzt, wo es Realität geworden ist, ist man natürlich so ein bisschen enttäuscht oder traurig, dass nur 34 Hundertstel auf eine Medaille fehlen.“

Voraussichtlich letzter Weltmeister in dieser Disziplin wurde der Franzose Alexis Pinturault. Ein Jahr nach Olympia-Silber war er am Montag 0,24 Sekunden schneller als der Slowene Stefan Hadalin, der nach der Abfahrt 30. gewesen war. Bronze holte sich Marco Schwarz aus Österreich. Die Disziplin steht vor dem Aus bei Großereignissen.

Straßer hatte sich mit einer beherzten Fahrt in der Abfahrt eine gute Ausgangssituation für den Slalom erarbeitet und hatte als zweiter Starter eine frische Piste. Auf Silbergewinner Hadalin verlor er zwar prompt sieben Zehntelsekunden, zeigte ansonsten aber den besten Slalom-Lauf des Winters und verbuchte die drittbeste Laufzeit. „Im unteren Hang bin ich etwas zu hart gefahren, leider“, meinte er. dpa

