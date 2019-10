Strategen an den Brettern

Im Rahmen der Schach-AG am Burghardt-Gymnasium am kommenden Mittwoch, 23. Oktober, werden die diesjährigen Odenwald-Jugendblitzmeisterschaften in den verschiedenen Altersklassen durchgeführt.

Die jeweils Ersten bei diesem Turnier in Buchen (Mädchen und Jungen) in den Altersklassen U 8 bis U 20 sind bei den Offenen Baden-Württembergischen Blitzmeisterschaften im Dezember startgeldfrei.

Die Meisterschaften werden in Trakt V in den Schachräumen am Burghardt-Gymnasium Buchen von 15 bis etwa 16.30 Uhr durchgeführt. Voranmeldungen für das Turnier sind erwünscht (BGB@eisenbeiser.de), eine Anmeldung ist aber auch noch am Turniertag von 14.30 bis 14.45 Uhr möglich. Das Startgeld beträgt drei Euro. eb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019