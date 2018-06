Streetball-Cup in Würzburg

Anzeige

Zum dritten Mal findet am heutigen Samstag auf dem Sportplatz Sanderrasen der von s.Oliver Würzburg veranstaltete Bayernticket Streetball Cup statt.

Das Turnier, bei dem knapp 250 Spielerinnen und Spieler verschiedener Altersklassen in 60 Teams am Start sein werden, wurde kurzfristig als Weltranglistenturnier in die FIBA 3x3 World Tour aufgenommen und ist außerdem die erste von sechs Veranstaltungen der neu gegründeten „3x3 Bayern Tour“ des Bayerischen Basketball Verbandes. Die Siegerteams sind automatisch für die Bayerische Meisterschaft am 29. Juli in München qualifiziert, wo es dann um die Qualifikation für die Deutsche 3x3 Meisterschaft gehen wird.

Das Turnier beginnt um 10 Uhr, die Finalspiele finden ab etwa 17 Uhr statt. Zum Programm gehört außerdem ein Slam Dunk Contest (13.45 Uhr) und ein Drei-Punkte-Shootout.