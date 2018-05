«Stripper» Williams zurück auf dem Snooker-Thron

Anzeige

Sheffield (dpa) - Der Mann, den man sonst nur mit Hemd, Weste und Fliege kennt, saß plötzlich komplett nackt auf dem Podium.

Nach dem «größten Sieg seiner Karriere» ließ Snooker-Weltmeister Mark Williams die Hüllen fallen und löste damit ein Versprechen ein, dass er vor dem Turnier in Sheffield ganz flapsig gegeben hatte. Wenn er 15 Jahre nach seinem bisher letzten WM-Titel noch einmal Champion werde, ziehe er sich aus, versprach der Waliser. «Jetzt muss ich es ja machen. Ich hoffe, das gibt keine Strafe», sagte der überwältigte Williams in der Stunde seines Triumphs.

Was Zuschauer zunächst für einen Scherz hielten, wurde wahr. Nur mit einem Handtuch um die Hüften marschierte der 43-Jährige zur Pressekonferenz, setzte sich auf seinen Stuhl und zog sich dann auch jenes Handtuch noch vom Körper. «Ich bin einer der Ältesten, der die WM gewonnen hat, ich kann es nicht glauben», sagte Williams nach seinem an Dramatik kaum zu überbietenden 18:16-Sieg über Dauerrivale John Higgins, der nach einem 7:14-Rückstand noch einmal auf 15:15 herangekommen war. Keck und direkt, wie man «The Welsh Potting Machine» kennt, kündigte Williams beim Anziehen schon mal an: «Wenn ich nächstes Jahr gewinne, mache ich es wieder.»