Struff in Hamburg im Achtelfinale - Auch Thiem weiter

Hamburg (dpa) - Jan-Lennard Struff hat nach einer eindrucksvollen Revanche gegen den brasilianischen Qualifikanten Thiago Monteiro das Achtelfinale beim Tennisturnier in Hamburg erreicht.

Der 29 Jahre alte Warsteiner gewann in nur 70 Minuten 6:1, 6:3 und steht damit als zweiter Deutscher nach Talent Rudi Molleker bei der traditionellen Sandplatz-Veranstaltung in der Runde der besten 16.

Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft der Weltranglisten-36. aus dem Sauerland nun auf den Karlsruher Yannick Hanfmann oder Pablo Carreno Busta aus Spanien. Eine Runde weiter sind auch der an Nummer eins gesetzte Österreicher Dominic Thiem und Titelverteidiger Nikolos Bassilaschwili aus Georgien.

«Ich bin sehr happy, wie das Match gelaufen ist. Es war ein sehr guter Auftritt, das habe ich auf keinen Fall so erwartet», sagte Struff nach dem ersten Match des Tages auf dem renovierten Center Court. Noch Ende April hatte er in der ersten Runde in München 1:6, 1:6 gegen Monteiro verloren. «So vor deutschem Publikum zu verlieren, war nicht so toll. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen», sagte Struff. Im ZDF-Interview betonte er: «Vielleicht war ich noch ein bisschen wütend nach der München-Niederlage.»

Tags zuvor hatte der 18 Jahre alte Molleker aus Oranienburg durch einen Sieg gegen den zweimaligen Turniersieger Leonardo Mayer aus Argentinien das Achtelfinale erreicht. Ausgeschieden sind dagegen aus deutscher Sicht Philipp Kohlschreiber und Daniel Altmaier.

French-Open-Finalist Thiem besiegte Pablo Cuevas aus Uruguay mit 6:3, 7:6 (7:3). Im Achtelfinale trifft der an Nummer eins gesetzte Österreicher auf Kohlschreiber-Bezwinger Marton Fucsovics.