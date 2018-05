Struff und Marterer mit Auftaktsiegen - Witthöft raus

Anzeige

Paris (dpa) - Unter grauen Regenwolken haben Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer die bisher mäßige French-Open-Startbilanz der deutschen Tennis-Herren erheblich aufgehübscht.

Der Davis-Cup-Spieler und der allmählich immer stärker werdende Nürnberger überzeugten mit Auftaktsiegen und folgten Alexander Zverev in die zweite Runde. Zverev will an diesem Mittwoch gegen den Serben Dusan Lajovic schon unter die letzten 32 in Paris einziehen.

Das würde auch Struff erstmals gern bei einem Grand-Slam-Turnier schaffen. «Ich werde alles dafür geben, das ist natürlich ein Ziel», sagte der 28-Jährige aus Warstein nach dem unerwartet klaren 6:1, 6:3, 6:0 über Jewgeni Donskoi. Der Russe war vor fünf Jahren an gleicher Stelle in Paris erster Gegner von Struff bei einem Grand-Slam-Turnier und gewann damals. Diesmal siegte der Sauerländer nach nur 80 Minuten sowie einer gut einstündigen Regenpause nach dem zweiten Satz. «Es war schon überraschend, dass es so klar war», befand Struff angesichts von schon drei Niederlagen gegen Donskoi.