Sturm nach WM-Coup: «Sieg wichtig für Zukunft»

Herning (dpa) - Mit dem 3:2 nach Verlängerung hat das deutsche Eishockey-Nationalteam den ersten WM-Erfolg gegen Finnland seit 25 Jahren gefeiert.

Nach dem zuvor ernüchternden Turnierverlauf in Dänemark holte sich der neuformierte Olympia-Zweite Zuversicht für das abschließende WM-Spiel am Dienstag gegen Kanada. Bundestrainer Marco Sturm sprach anschließend in Herning über die Bedeutung des Siegs für die Zukunft und lobte Torhüter Mathias Niederberger.

Sturm über den ersten WM-Sieg gegen Finnland seit 1993: