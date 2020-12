Sturm tun die „Hände weh“

Hamburg.Das Comeback von Felix Sturm macht Appetit auf einen richtigen Kampf. Die knapp fünfjährige Ringabstinenz hat sich der 41 Jahre alte ehemalige Boxweltmeister nicht anmerken lassen. Flink in den Schlägen und technisch sehr variabel hat er am Samstagabend im Universum-Trainingsgym am Hamburger Fischmarkt seinen limitierten Gegner Timo Rost aus Düsseldorf klar beherrscht. 100:90, 99:91, 100:93 lautete das Punkturteil nach einem Zehn-Runden-Kampf in der nicht existenten Gewichtsklasse von 77,5 Kilogramm.

„Es war, wie nach Hause zu kommen“, sagte Sturm, der seine Profikarriere einst bei Universum begonnen hatte, und ergänzte: „Ich bin rundum zufrieden. Nur die Hände tun ein bisschen weh.“ Die jüngste Vergangenheit, auch die acht Monate in Untersuchungshaft wegen Steuerhinterziehung und Dopings, hat Sturm für die Rückkehr in den Ring genutzt. Noch läuft die Berufung gegen das Urteil von drei Jahren Haft. Ob der Kölner danach befreit trainieren kann, wird sich zeigen.

So flüssig Sturms Rückkehr in den Ring auch wirkte, eine Schwäche bleibt ihm treu: die mangelnde Schlagkraft. Dass er Rost trotz drückender Überlegenheit nicht vorzeitig besiegen konnte, war ein deutlicher Makel. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020