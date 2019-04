Superstar LeBron James verzichtet auf WM-Teilnahme

Los Angeles (dpa) - Basketball-Superstar LeBron James wird für die US-Nationalmannschaft nicht an der Weltmeisterschaft in China vom 31. August bis zum 15. September teilnehmen.

Der NBA-Profi von den Los Angeles Lakers bestätigte dem Online-Portal «The Athletic», dass er Nationaltrainer Gregg Popovich bereits abgesagt hat. «Ich liebe Pop, alles an ihm. Aber dieser Sommer ist kein guter für mich», erklärte der 34-Jährige. Stattdessen will sich James in dieser Zeit auf den Kinofilm «Space Jam» konzentrieren, in dem er eine Hauptrolle einnehmen wird. Der Film soll im Jahr 2021 erscheinen.

«Möglich» sei dagegen die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr. «Es hängt davon ab, wie ich mich fühle. Aber ich liebe die Olympischen Spiele», erklärte er. James gewann - nach Bronze 2004 in Athen - 2008 in Peking und vier Jahre später in London die Goldmedaillen. Für Rio 2016 sagte er ab.

Der Forward, der im vergangenen Sommer zu den Lakers wechselte, verpasste erstmals nach 13 Jahren wieder die NBA-Playoffs. Zuletzt erreichte der dreimalige NBA-Champion achtmal die Finalserie in der nordamerikanischen Liga.