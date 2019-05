„Superwahltag“ am 26. Mai

Wie funktioniert eigentlich das Europaparlament? Welche Aufgaben fallen in dessen Zuständigkeit? Und welche Auswirkungen haben Entscheidungen in Brüssel beispielsweise auf die Arbeit in den am 26. Mai ebenfalls zu wählenden Gemeinderäten?

Viele Informationen

Antworten auf diese und viele weitere Fragen, aktuelle Berichte und Hintergrundinformationen sowie die Möglichkeit, das eigene Wissen zu testen, finden Sie in unseren Dossiers zur Kommunal- und zur Europawahl.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019