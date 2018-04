SV Altheim an der Spitze

Anzeige

Mit einem Teilnehmerfeld von 48 Mannschaften eröffnete der Badische Sportschützenverband vor kurzem das Rundenwettkampfturnier der Disziplin Sportpistole.

Verbandsklasse Ost

Ergebnisse: SV Limbach – SG Wertheim 1655:1610 Ringe; SG Buchen – KKS Stein am Kocher 1629:1596. Einzel: 1. Michael Staudt, SV Limbach, 565 Ringe; 2. Siegbert Schuch, SG Buchen, 555; 3. Markus Plank, KKS Stein am Kocher, 550 Ringe. Tabelle: 1. SV Limbach 1655 Ringe; 2. SG Buchen 1629 Ringe; 3. SG Wertheim 1610 Ringe; 4. KKS Stein am Kocher 1596.