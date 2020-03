SV Elpersheim bleibt erst einmal optimistisch

Der SV Elpersheim ist seit geraumer Zeit an der Planung zu seinem 18. Elpersheimer Pfingstlauf um den Energiezentrum-Cup. Ob der Lauf tatsächlich stattfindet, steht derzeit in den Sternen, die Veranstalter planen allerdings erst einmal weiter.

Die Veranstalter gehen „in positiver Herangehensweise davon aus, dass sich die Gefahrensituation zum Corona-Virus bis zum 31. Mai soweit entschärft hat, dass die restriktiven Maßnahmen greifen werden und sportliche Veranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden können“.

Die Start- und Ziellinie ist wie in den letzten Jahren am Sportplatzgelände in Elpersheim. Insgesamt sind beim Halbmarathon 21,2 Kilometer zu durchlaufen, wobei das Höhengefälle ungefähr 50 Meter beträgt. Über die gesamte Strecke sind ausreichend Verpflegungsstände eingerichtet.

Der Startschuss fällt am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 9.30 Uhr zum Halbmarathon-Lauf. Unmittelbar im Anschluss daran folgt der Start zum Zehn-Kilometer-Hauptlauf. Um 11 Uhr können die Zuschauer den Start zum Jedermann-Lauf überfünf Kilometer beobachten.

Zeitgleich mit den Erwachsenen wird bei einem Jugendlauf über fünf Kilometer unseren heranwachsenden Mädchen und Jungen für Jahrgang 2001 und jünger die Gelegenheit gegeben, sich in der Gruppe zu beweisen.

Gleichzeitig wird der Team-Lauf gestartet. Hierbei bilden vier Sportler eine Mannschaft. Um 11.40 Uhr begeben sich die Jugendlichen bis Jahrgang 2005 an den Start zum Drei-Kilometer-Lauf.

Das Jugendprogramm wird abgerundet mit dem unmittelbar anschließenden Durchgang über 1,5 Kilometer für Schüler bis Jahrgang 2009.

Den Abschluss der Laufveranstaltungen bildet der Bambini-Lauf über 500 Meter bis Jahrgang 2013, der gegen 12 erwartet wird. Beim Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Lauf erhalten die Plätze eins bis drei jeder Altersstufe eine Urkunde, wobei die Altersstufen M/F 20, M/F 30, M/F 40, M/F 50 und M/F 60 gewertet werden.

Die restlichen Urkunden können im Internet abgerufen werden. Die Elpersheimer Organisatoren machen wieder von jedem Teilnehmer ein Finisher-Bild, das nach dem Lauf angefordert werden kann. Die Gruppe mit den meisten Teilnehmern erhält wieder einen Sonderpreis

Die Anmeldung zum Pfingstlauf erfolgt schriftlich beim SV Elpersheim oder über die Homepage unter www.pfingstlauf-elpersheim.de. Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 28. Mai 2020. sve

