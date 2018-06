SV Limbach ganz klar vorne

Anzeige

Nach teils recht spannend verlaufenen sechs Wertungskämpfen endete das badische Rundenwettkampfturnier der Disziplin „25 Meter Pistole“, an dem 48 Vereinsmannschaften des Badischen Sportschützenverbandes teilgenommen haben.

Sieger in der Verbandsklasse Ost wurde der SV Limbach. In der Landesklasse setzte sich der KKS Hüffenhardt und in der Regionalklasse der SV Altheim durch.

Verbandsklasse Ost: SV Limbach – SGi Mosbach II 1680:1624, KKS Stein am Kocher – SG Wertheim 1611:1642. – Einzel: 1. Tobias Henn (SV Limbach) 565 Ringe, 2. Jürgen Wünsche (SG Wertheim) 561, 3. Michael Staudt (SV Limbach) 560. – Tabelle: 1. SV Limbach 10 040 Ringe, 2. SG Wertheim 9795, 3. SG Buchen 9710, 4. KKS Stein am Kocher 9557.