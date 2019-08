SV Waldhof Mannheim siegt deutlich vor heimischer Kulisse

Mannheim.Deutlicher Sieg des SV Waldhof Mannheim am Montagabend vor heimischer Kulisse. In einem unterhaltsamen Spiel besiegten die Blau-Schwarzen den TSV 1860 München mit 4:0.

Michael Schultz gelang nach einem Freistoß von Diring in der 32. Minute das 1:0 per Kopf. In der zweiten Hälfte machte Korte mit einem Doppelpack in der 48. Minute und in der 53. Minute den Erfolg perfekt. In der letzten Minute der regulären Spielzeit erhöhte Diring noch auf 4:0.

Gestört wurde das Spiel ab der 64. Minute durch Fans des TSV 1860 München, die im Gästeblock Pyrotechnik zündeten, sodass die Partie von Schiedsrichter Günsch kurz unterbrochen werden musste.

Durch den 3:0-Sieg konnte der SV Waldhof auf den neunten Tabellenplatz vorrücken.