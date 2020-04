SVW begrüßt Sitzung des DFB-Bundestags

Frankfurt/Mannheim.Überraschung beim Deutschen Fußball-Bund: Das DFB-Präsidium hat sich für die Einberufung eines Außerordentlichen Bundestags ausgesprochen. Damit wäre der Weg geebnet, sollte über einen Saisonabbruch in der Dritten Liga und der Frauenfußball-Bundesliga entschieden werden müssen. Die formelle Einberufung des Fußball-Parlaments solle laut Mitteilung „zu gegebener Zeit“ erfolgen, die Teilnahme und Abstimmung der mehr als 250 Delegierten wird aufgrund der Corona-Pandemie auf digitalem Weg möglich sein. Der Badische Fußball-Verband würde dort mit vier, der Hessische mit elf und der Südwestdeutsche mit fünf Delegierten vertreten sein.

Über einen Abbruch der Spielzeit kann ausschließlich ein solcher Bundestag entscheiden. Eine Entscheidung über eine Fortsetzung der Saison mit Spielen ohne Zuschauer können Präsidium und Vorstand des DFB allein treffen. Beim Verband will man mit dem Vorstoß nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Zeit gewinnen, ein Abbruch ist derzeit noch kein Thema. Dies wäre ohnehin überraschend gewesen, da erst am Donnerstag eine bedingungslose Soforthilfe von 7,5 Millionen Euro zugesagt worden war. Das Geld stammt aus einem Topf von 20 Millionen Euro der vier deutschen Champions-League-Starter und stellt die DFL zur Verfügung. In der Dritten Liga tagt am Wochenende der Ausschuss, Anfang der Woche steht die nächste Videokonferenz der 20 Vereine an. Dann sollen auch alle Clubs über ein Konzept zur Fortsetzung der Saison im Bilde sein. Der Widerstand gegen die Austragung der letzten elf Spieltage ist nach wie vor vorhanden, mindestens acht Vereine, darunter auch der SV Waldhof Mannheim, befürworten ein vorzeitiges Saisonende und stellen sich damit gegen den DFB.

„Ich freue mich, dass der Verband den Bundestag in die Wege geleitet hat. Wir hatten seit Wochen die Prüfung aller Optionen gefordert“, erklärte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp auf Nachfrage dieser Redaktion. Es sei gut, dass wegen der Corona-Pandemie kürzere Einladungsfristen und virtuelle Abstimmungen möglich seien. „Sonst wären wir ja nahezu gelähmt, was Entscheidungen angeht“, so Kompp.

Der 37-Jährige geht davon aus, „dass eine Mehrheit der Vereine für einen Abbruch ist, auch wenn sich nur acht Clubs öffentlich positioniert haben“. Die Finanzspritze der DFL-Clubs dürfte daran nichts ändern. „Die 300 000 Euro pro Verein sind eine tolle solidarische Geste, aber sie ändern nichts daran, dass wir mit Geisterspielen einen wesentlich höheren Schaden erleiden würden“, verdeutlicht Kompp.

Er bestätigte im Gespräch, dass der DFB dem SVW bescheinigt hat, alle Zulassungsvoraussetzungen für die Dritte Liga für die Saison 2020/21 zu erfüllen. „Die Anstrengungen der vergangenen Wochen und Monate haben sich gelohnt“, so Kompp. Sollte es zum Saisonabbruch kommen, würden die Blau-Schwarzen als Tabellenzweiter voraussichtlich in der nächsten Runde in der Zweiten Liga auf Torejagd gehen. dpa/jako

