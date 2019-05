Talentförderung inklusive

Flyeralarm wird neuer Namenssponsor der Frauenfußball-Bundesliga. Die Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) beginnt ab der Saison 2019/2020 und läuft zunächst bis einschließlich der Spielzeit 2022/2023.

Neben den Namensrechten an der „Flyeralarm Frauen-Bundesliga“ und umfangreichen Lizenzen zur Logo- und Titelnutzung sowie Marketingproduktionen erhält Flyeralarm in enger Abstimmung mit dem DFB und den Vereinen die Möglichkeit, ein Förderprogramm für junge Spielerinnen der Frauen-Bundesliga umzusetzen. Das jeweils auf ein Jahr ausgelegte Programm umfasst Coachingeinheiten, Treffen mit erfolgreichen Frauen aus dem Sport- und Business-Umfeld, Medientraining, PR-relevante Vermarktung in reichweitenstarken Medien und Praktika in Partnerunternehmen des DFB im In- und Ausland.

„Größere Planungssicherheit“

Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident, sagt: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und das damit verbundene Namenssponsoring der Frauen-Bundesliga. Durch den Abschluss haben die Vereine für die nächsten Jahre größere Planungssicherheit und können ihre Strukturen und ihren Spielbetrieb weiterentwickeln. Die Partnerschaft künftig mit einem Förderprogramm zu verbinden, das junge Spielerinnen über Qualifizierungsangebote gezielt bei ihrer dualen Karriere begleitet, stellt einen neuen, ganz besonderen Mehrwert für den Frauenfußball dar.“

Fischer: „Mit Hingabe“

Thorsten Fischer, Gründer und „Ceo“ von Flyeralaram, sagt: „Für uns war Fußball schon immer ein Herzensthema. Hier engagieren wir uns schon lange auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Die Partnerschaft mit dem DFB stellt für uns das absolute Premiumengagement dar und bietet die aufmerksamkeitsstärkste Möglichkeit, unsere Marke und unser Leistungsvermögen sowie unser umfassendes Produkt- und Serviceportfolio noch bekannter zu machen. Wir freuen uns ganz besonders und sind auch ein wenig stolz darauf, dass die Frauen-Bundesliga in den nächsten Jahren unseren Namen trägt. Damit heben wir unsere Partnerschaft mit dem DFB auf eine neue Stufe. Genau wie die Spielerinnen, die dort aktiv sind, wollen auch wir mit Leidenschaft, Professionalität und absoluter Hingabe an unsere Arbeit Menschen begeistern und dabei stets erstklassige Leistungen abliefern. Nur so ist Erfolg langfristig möglich.“

Flyeralamr engagiert sich seit Jahren schon bei den Würzburger Kickers. Thorsten Fischer ist dort Aufsichtsratsvorsitzender. as

