Team auf aufsteigendem Ast

Für den gebürtigen Würzburger Maximilian Kleber endete die NBA-Saison 2019/20 vor etwa einem Monat mit einer 97:111-Niederlage seiner Dallas Mavericks gegen die L.A. Clippers. Mit einer 2:4-Serie mussten die Texaner sich in der 1. Playoffrunde geschlagen geben, die in der „Bubble“ in Florida abgeschottet von der Öffentlichkeit ausgetragen wurden. Mittlerweile ist der 28-Jährige zurück in der Heimat.

Für die Fränkischen Nachrichten hat sich der NBA-Profi Zeit für ein Interview genommen, in dem er verraten hat, wie es in Disney-World auch sein kann, wie es war erstmals NBA-Playoff-Luft zu schnuppern und warum er sich für die Black-Lives-Matter-Bewegung einsetzt.

Herr Kleber, Sie standen kürzlich mit Würzburgs Headcoach Denis Wucherer auf dem Golfplatz. Sein Handicap liegt bei 6,9. Konnten Sie mit ihm mithalten?

Maximilian Kleber: (lacht) Nein! Denis ist nicht nur ein erfolgreicher Coach, er ist auch ein überragender Golfer. Mein Handicap ist, glaube ich, jetzt bei gerade mal 39. Um mit Denis mithalten zu können, brauche ich noch ein paar Jahre.

Haben Sie das Playoff-Aus gegen die Los Angeles Clippers schon verdaut?

Kleber: Letztlich haben wir durch das Erreichen der Playoffs unser Saisonziel erreicht. Natürlich haben wir uns in der Serie gegen die Clippers etwas mehr erhofft, einfach weil wir wissen welches Potenzial in uns steckt. Gleichzeitig gibt uns das aber Hoffnung für die nächsten Jahre. Wir sind noch ein junges Team, das sich auf dem aufsteigenden Ast befindet.

Wie waren Sie mit Ihren Leistungen in der Playoff-Serie zufrieden?

Kleber: Das war keine „Sahne-Serie“ von mir. In der Offensive wäre für mich mehr drinnen gewesen. In der Defensive hat das schon gepasst.

Hier hatten Sie großteils die Aufgabe Kawhi Leonard, einen der großen Superstars der Liga, zu verteidigen.

Kleber: Ja, das war interessant und hat auch Spaß gemacht. Gegen Kawhi musst du das ganze Spiele konstant auf hohem Level verteidigen. Aber alleine kannst du so einen Spieler ohnehin nicht stoppen, da kommt es viel darauf an, wie man als gesamtes Team verteidigt. Aber ich bin schon stolz, dass ich die Aufgabe bekommen habe, ihn zu verteidigen..

Es waren Ihre ersten NBA-Playoffs. Wie hat es sich angefühlt?

Kleber: Klar war es aufregend, aber es war auch anders als man sich die „richtigen“ Playoffs vorstellt, ganz ohne Fans, ohne den Heimvorteil und was sonst normal alles dazugehört. Aber es ist schon spannend, so eine Serie zu spielen. Der Spielverlauf ist ein ganz anderer, da die Teams sich in- und auswendig kennen.

Alles in allem sieht das doch nach einer rosigen Zukunft für ihr noch junges Team in der NBA aus, oder?

Kleber: Ja, wir haben uns sehr gut weiterentwickelt. Aber in der NBA kann man nie vorhersagen, ob die Mannschaft auch so zusammenbleibt.

Der Re-Start in der NBA, inklusive die Playoffs, wurden in einer „Bubble“ in Disney-World in Florida durchgeführt. Das Klingt nach einer Art Luxus-Knast . . .

Kleber: (lacht) Nein, eingesperrt bin ich mir da nie vorgekommen. Die NBA hat da einen wirklich sehr guten Job gemacht. Für uns Spieler wurde alles organisiert. Die Anlage dort ist riesig – das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht dort war. Es gab verschiedene Stationen mit Hotels, Parks, Hallen usw., zu denen wir mit dem Bus gefahren wurde. Da konnte eine Fahrt auch mal 15 Minuten dauern. Ein wenig hat mich das vom Charakter her am ehesten an die Zeit bei der WM mit der Nationalmannschaft erinnert.

Sie sind gerade in Würzburg. Wann geht es für Sie zurück nach Dallas?

Kleber: Gerade weiß noch keiner, wann die nächste NBA-Saison anfangen wird. Uns wurde ein Zeitfenster zwischen Dezember und März mitgeteilt, in dem ein Start realistisch ist. Es wird auch damit zusammenhängen, wie die Corona-Situation sich entwickelt und ob hoffentlich wieder Zuschauer in die Hallen dürfen. Mein Plan ist es eigentlich im Oktober zurückzukehren, vor allem um dort Basketball zu trainieren.

Sie sprachen gerade die Zuschauer an. Wie war es ohne Fans zu spielen?

Kleber: Auch da machte die NBA einen hervorragenden Job. Bei den Spielen wurde sozusagen Zuschauerlärm in der Halle eingespielt. Wenn ich auf dem Spielfeld kurz die Augen geschlossen hatte, dachte ich echt es sind Fans in der Halle. So gut war das gemacht. Was aber fehlte, war dieser extreme Hype von außen, beispielsweise als Luka Doncic für uns in der letzten Sekunde in den Playoffs einen Dreier zum Sieg getroffen hat.

Zum Jahr 2020 gehört nicht nur Corona, sondern auch die Black-Lives-Matter-Proteste. Sie waren in Dallas selbst bei Kundgebungen mit auf der Straße. Wie kam das dazu?

Kleber: Ich finde ganz einfach, dass Rassismus in der Welt in der wir leben, keinen Platz hat. Wir sind aufgeklärt genug, um dagegen vorzugehen und so etwas nicht länger zu tolerieren. Auch wenn ich kein Superstar bin, habe ich als Sportler eine gewisse Plattform. Daher finde ich es wichtig, so etwas auch zu thematisieren und klarzumachen, dass Rassismus nicht okay ist. Ich habe in Dallas mitbekommen, dass da ein Schmerz ist der ganz tief sitzt. Das zeigt, dass es höchste Zeit für eine Veränderung ist. Auch wenn es für den ein oder anderen vielleicht unangenehm ist darüber zu reden, weil man es nicht wahrhaben oder sehen will, ist es wichtig sich dafür einzusetzen. Rassismus ist nicht nur ein Problem in den USA. Es ist ein Problem, gegen das man generell vorgehen muss.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.10.2020