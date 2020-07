Team der Adler steht

Der Ex-Straubinger Stefan Loibl schwitzt im Sommertraining. © Sörli Binder

Mannheim.Wenn am Samstag die Fans der Adler Mannheim ihre Idole bei der Premiere von „Boys are back im Stream“ in ihre eigenen vier Wände holen, werden die Eishockey-Profis mit Sicherheit über ihre Erlebnisse während der langen Zwangspause und des Sommertrainings berichten. Mit dabei sind dann auch die neuverpflichteten Stefan Loibl und Felix Brückmann.

Kurzfristig auf weitere neue Namen müssen

...