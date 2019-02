Technische Fehler minimieren

Nach der Niederlage am Wochenende gegen die Mannschaft des TV Brühl empfangen die Damen der HG Königshofen/Sachsenflur die SG Heddesheim im Taubertal. Die Heddesheimerinnen gehen als Favorit in das Spiel in der Heimat der HG.

Da man das Hinspiel nicht gewinnen konnte, möchte man jetzt beide Zähler in der heimischen Halle behalten und so wieder einen Platz in der Tabelle gut machen. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15.30 in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen.

Um das erste Mal in diesem Jahr zu punkten, muss man die vielen technischen Fehler und zu einfachen Ballverluste auf ein Minimum reduzieren und sich im Angriff mehr Zeit nehmen, um klare Torchancen heraus zu spielen. mw

