Tedesco erklärt die Königsklasse zum Unwort

Leverkusen.Königsblau träumt wieder von der Königsklasse, doch Domenico Tedesco setzte den Begriff Champions League intern auf den Index. „Die Fans dürfen davon sprechen und träumen“, sagte der Trainer von Schalke 04 nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg bei Bayer Leverkusen: „Bei uns ist das aber schlichtweg verboten. Denn erstens ist die Tabelle unheimlich eng und zweitens würden wir Gefahr laufen, den Fokus zu verlieren.“

Die Spieler haben die Weisung ihres Chefs verstanden und schnell umgesetzt. „Wir haben jetzt 40 Punkte. Absteigen können wir nicht mehr“, meinte Außenspieler Daniel Caligiuri mit einem breiten Grinsen. Und gab dann zu: „Natürlich schauen wir ab und zu auf die Tabelle.“

Diese führt die Königsblauen nach dem verdienten Sieg in einem mäßigen Westduell der Pokal-Halbfinalisten wieder auf einem Champions-League-Platz. Die Schwächephase nach dem überraschenden zweiten Platz in der Winterpause scheint endgültig überwunden. „Wir sind wieder in der Spur“, sagte Guido Burgstaller, der den Sieg einleitete (11. Minute). Der zuletzt aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader verbannte Nabil Bentaleb beseitigte bei seinem erst zweiten Einsatz in 2018 per Foulelfmeter (89.) alle Zweifel. Schalke zog zumindest vorübergehend mit Erzrivale Borussia Dortmund gleich. Der BVB spielt allerdings zum Abschluss des 24. Spieltags am Montag noch gegen den FC Augsburg.