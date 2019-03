Tennisstar Zverev erreicht Halbfinale in Acapulco

Acapulco (dpa) - Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev ist souverän ins Halbfinale des ATP-Turniers von Acapulco eingezogen. Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg bezwang die australische Nachwuchshoffnung Alex de Minaur nach 75 Minuten mit 6:4, 6:4.

Im Halbfinale der mit knapp 1,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Mexiko trifft der 21 Jahre alte Zverev nun auf den Briten Cameron Norrie. Dieser hatte sich zuvor locker mit 6:3, 6:2 gegen den Amerikaner Mackenzie McDonald durchgesetzt. Norrie wird in der Weltrangliste derzeit an Position 64 geführt. Es ist das erste Duell zwischen Zverev und dem 23-Jährigen auf der ATP-Tour.