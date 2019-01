Teurer Stoß mit Ellenbogen

Der Spielleiter der easyCredit Basketball-Bundesliga, Dirk Horstmann aus Kamen, hat den Spieler David Bell (Gießen 46ers) gesperrt. Der Spieler wurde in der Begegnung der Gießen 46ers gegen die BG Göttingen disqualifiziert.

Bell erhält wegen einer Tätlichkeit gegen einen Spieler in einem minderschweren Fall eine Sperre von einem Pflichtspiel. Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verhängt. David Bell steht somit seiner Mannschaft bei der bevorstehenden Aufgabe am Samstag gegen die Basketball Löwen Braunschweig (17. Spieltag), nicht zur Verfügung.

Gegen die Entscheidung kann David Bell binnen drei Tagen Berufung einlegen. Wird der Entscheidung nicht abgeholfen, entscheidet das Schiedsgericht endgültig. Sollte ein Rechtsmittel eingelegt werden, führt dies nicht zu einer aufschiebenden Wirkung.

Im Spiel disqualifiziert

Der Entscheidung von Spielleiter Dirk Horstmann vorausgegangen war die Disqualifikation des Spielers Bell durch den Schiedsrichter Tamer Arik aufgrund eines Stoßes mit dem Unterarm/Ellenbogen gegen den Oberkörper (Brust) des Spielers Andric (Göttingen). bbl

