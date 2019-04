Thieles Doppelpack freut den FCK

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern zeigt sich in der Rückrunde der 3. Fußball-Liga weiter stark verbessert. Am Freitagabend gewann der FCK bei dem seit zwölf Spielen sieglosen KFC Uerdingen dank einer überzeugenden Leistung und einem Doppelpack von Timmy Thiele mit 4:2 (2:1). Zwei Treffer erzielte der 27-Jährige selbst, zudem war er bei Kühlwetters Treffer zum 2:1 maßgeblich an der Vorarbeit beteiligt. „Ich arbeite täglich daran. Langsam trägt es Früchte“, meinte der zufriedene Matchwinner.

Solche Auftritte hatten sie sich in Kaiserslautern von Thiele öfter erwartet. Doch zu selten ließ der aus Jena für rund 400 000 Euro gekommene Torjäger seine Qualitäten durchblitzen – und die Messlatte für Lauterns teuersten Drittliga-Transfer liegt weiter hoch. Mit seinen Treffern soll Thiele in der nächsten Saison maßgeblich zum Ziel des Zweitliga-Aufstiegs beizutragen. dpa

