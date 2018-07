Thomas kann Sekt kaltstellen

Anzeige

Laruns.Nach seiner waghalsigen Abfahrt ins Glück machte Tagessieger Primoz Roglic auf dem Siegerpodest den Telemark – Geraint Thomas verzichtete kurz vor dem großen Tour-de-France Coup britisch cool auf Faxen. Dass der frühere Skispringer dem Spitzenreiter im finalen Pyrenäen-Showdown den ersten Platz wegschnappte, konnte der Sky-Kapitän absolut verkraften. Im Kampf um das Gelbe Trikot baute der famose Waliser seinen Vorsprung nochmal aus und darf sich schon auf den Triumph auf den Champs-Élysées am Sonntag freuen. „Das war ein großer Tag heute“, resümierte der Tour-Sieger in spe.

„Ich denke noch nicht an Paris, es gibt keine Garantie in diesem Sport“, sagte Thomas und verwies stattdessen auf das Zeitfahren am heutigen Samstag, wenn die 105. Rundfahrt endgültig entschieden wird. „Ich werde keine unnötigen Risiken eingehen. Ich kenne den Kurs, habe ihn mir bereits dreimal angeschaut. Er ist sehr hart, es geht ständig hoch und runter.“

Tour in Zahlen 19. Etappe Lourdes/Frankreich - Laruns/Frankreich (200,50 km): 1. Primoz Roglic (Slowenien) - Lotto NL-Jumbo 5:28:17 Std.; 2. Geraint Thomas (Großbritannien) - Team Sky + 19 Sek.; 3. Romain Bardet (Frankreich) - AG2R La Mondiale; ... 6. Tom Dumoulin (Niederlande) - Team Sunweb; ... 8. Christopher Froome (Großbritannien) - Team Sky. Gesamtwertung: 1. Geraint Thomas 79:49:31 Std.; 2. Tom Dumoulin + 2:05 Min.; 3. Primoz Roglic + 2:24; 4. Christopher Froome + 2:37; 5. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Lotto NL-Jumbo + 4:37; ... 25. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Team Sunweb + 48:09; 69. Nikias Arndt (Bonn) - Team Sunweb + 2:30:15 Std.

Froome rutscht auf Platz vier ab

Mit solchen Profilen aber kommt Thomas zurecht, wie er am Freitag einmal mehr bewies. Nach einer souveränen Kletterleistung über sechs Berge inklusive der Pyrenäen-Riesen Tourmalet und Aubisque sowie einem Sprint auf Platz zwei geht er mit 2:05 Minuten Vorsprung auf den Niederländer Tom Dumoulin und 2:24 Minuten vor Roglic in das Einzelzeitfahren. Thomas’ Teamkollege Chris Froome, der von Roglic auf Platz vier verdrängt wurde, muss schauen, nach einer verpatzten Rundfahrt immerhin noch den Podestplatz zu retten. „Ich freue mich schon auf daheim und das Baby“, sagte der Brite, der wieder Vater geworden ist.