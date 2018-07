Thomas siegt weiter, Greipel gibt auf

Anzeige

L’Alpe d’Huez.Als der aktuelle Tour-König Geraint Thomas sein historisches Alpen-Double vollendete, saß André Greipel frustriert und völlig fertig im Begleitwagen. Die letzte Alpenetappe über 175,5 Kilometer auf die Partymeile in L’Alpe d’Huez war an Dramatik nicht zu überbieten. „Ich kann das alles nicht glauben“, sagte Thomas, der nach einem erneut famosen Tag des Über-Rennstalls Sky jetzt 1:39 Minuten vor seinem Teamkapitän Chris Froome in Führung liegt.

Für die Sprinter ist die 105. Tour de France dagegen Gift und dezimiert vor allem das deutsche Fahrer-Kontingent rasant. Nachdem am Vortag Marcel Kittel wegen Zeitüberschreitung gehen musste, gaben auf der Königsetappe lange vor dem Ziel auch André Greipel, Marcel Sieberg und Rick Zabel auf. Außerdem erwischte es auch die je zweimaligen Etappensieger Fernando Gaviria und Dylan Groenewegen.

12. Etappe Bourg-Saint-Maurice/Frankreich - Alpe ... 12. Etappe Bourg-Saint-Maurice/Frankreich - Alpe d’Huez/Frankreich (175,50 km): 1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Team Sky 5:18:37 Std.; 2. Tom Dumoulin (Niederlande) - Team Sunweb + 2 Sek.; 3. Romain Bardet (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 3; 4. Christopher Froome (Großbritannien) - Team Sky + 4; 5. Mikel Landa Meana (Spanien) - Movistar Team + 7. Gesamtwertung: 1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Team Sky 49:24:43 Std.; 2. Christopher Froome (Großbritannien) - Team Sky + 1:39 Min.; 3. Tom Dumoulin (Niederlande) - Team Sunweb + 1:50; 4. Vincenzo Nibali (Italien) - Bahrain-Merida + 2:37; 5. Primoz Roglic (Slowenien) - Lotto NL-Jumbo + 2:46. Bergwertung: 1. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Quick-Step 84 Pkt.; 2. Warren Barguil (Frankreich) - Fortuneo - Vital Concept 70

Thomas, der erste L’Alpe-d’Huez-Sieger im Gelben Trikot in der Radsport-Historie, baute seine Führung nach dem letzten Alpen-Rendezvous im Gesamtklassement vor dem viermaligen Toursieger Froome aus. Er war überwältigt. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das geht in die Geschichte ein. Dieses Rennen ist momentan für mich wie gemacht.“ An der Hierarchie im Team aber ließ er keine Zweifel. „Froomey ist unser Mann. Er ist eine Legende und vielleicht der Beste aller Zeiten“, sagte der Waliser. „In meinen Augen ist Froomey unser Leader. Die Tour gewinnt man erst nach drei Wochen.“