Tief betroffene Kollegen

„Ich habe ihrem Lebensgefährten Michael Seidenbecher geschrieben, dass ich an sie denke“, berichtete die 31-jährige Welte, die 2012 in London mit Vogel Gold im Teamsprint gewonnen hatte. Am Dienstag hatte die vier Jahre jüngere Vogel zusammen mit der vierfachen Junioren-Weltmeisterin Pauline Grabosch für einen Teamsprint in Cottbus trainiert. Als Grabosch von der Betonpiste fuhr, beschleunigte Vogel und war dann mit fast 60 Stundenkilometern mit einem niederländischen Junioren-Fahrer kollidiert.

Das bestätigte Jeffrey Kimmels, Pressesprecher des niederländischen Radsport-Verbandes KNWU. „Sein Zustand ist okay. Er hat keine ernsthaften Verletzungen“, sagte Kimmels. Schon unmittelbar nach dem Crash der prominentesten deutschen Bahnradsportlerin hatte Bundestrainer Detlef Uibel mit sorgenvoller Miene gesagt: „Wir machen uns große Sorgen um Kristina. Es sieht sehr schlimm aus.“

Welte drückt nun ihrer Sportkameradin fest die Daumen: „Kristina ist eine absolute Kämpferin und ein positiver Mensch, sie ist schon einmal nach einem schweren Unfall zurückgekommen.“ Am 20. Mai 2009 hatte ein Zivilfahrzeug der Polizei der damals 18-jährigen Vogel die Vorfahrt genommen und sie vom Rad gerammt. Sie erlitt schwere Verletzungen und lag zwei Tage im Koma. Anschließend bangte die Thüringerin um ihre Karriere. Mit dem Schmerzensgeld von rund 100 000 Euro, das ihr vom Landgericht Erfurt zugesprochen wurde, baute sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ein Eigenheim.

Zweiter Unfall nach 2009

Nach ihrem Olympia-Erfolg von London 2012 hatte Vogel auch vier Jahre später für viel Aussehen gesorgt, als im Finale des olympischen Sprint-Rennes von Rio de Janeiro ihr Rad-Sattel brach und sie dennoch als Erste die Ziellinie überfuhr.

Betroffen reagierte der Sportliche Leiter ihres Teams Erdgas.2012, für das die elffache Weltmeisterin seit 2013 fährt. „Ich bin wie alle geschockt. Wir können nur hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es nach Auskunft der Sportler, die dabei waren, ausgesehen hat“, sagte der siebenmalige Bahnrad-Weltmeister Michael Hübner.

Weltmeister Maximilian Levy aus Cottbus, der am Mittwoch 31. Geburtstag feierte, war einer der Ersthelfer an der Unfallstelle. „Ein ganz trauriger Tag. Als Freund das zu erleben, ist qualvoller als jedes eigene Leiden“, schrieb er bei Facebook.

