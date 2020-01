Tietz wiederholt seinen Sieg

310 Läufer ließen beim Silvesterlauf in Hengstfeld (Hohenlohe) das Jahr sportlich ausklingen und trotzten über 5 oder 10 Kilometer den drei Grad Celsius. Die Wendepunktstrecke mit leichtem Höhengewinn präsentierte sich trocken.

Zum Anlass passend mit „Same procedure as every year“ kommentierte der Chronist den Zieleinlauf über 5 Kilometer. Hier siege erneut Thomas Tietz von den Triathleten des TV Bad Mergentheim in 16:32 Minuten vor seinem Teamkamerad Manuel Scheurer (17:17) und Jürgen Schmidt (17:27). Während der Sieger seine Vorjahreszeit sogar um 17 Sekunden verbesserte, wiederholten die beiden Verfolger in etwa ihre Laufzeiten von 2018.

Die weiteren Triathleten des TV Bad Mergentheim erzielten ebenfalls Podestplätze in ihrer Altersklasse: Felix Esterl wurde Erster der männlichen Jugend und Gesamtvierter in 17:33 Minuten. Ben Fischer errang den zweiten Platz in der AK 30 in 19:55 Minuten. Simone Hemming lief in 23:50 Minuten auf den ersten Platz der AK 40 und verbesserte ihre Vorjahreszeit um 42 Sekunden. Rainer Tietz verschlechterte sich zwar gegenüber 2018 deutlich, kam nach 28:15 Minuten aber dennoch auf den zweiten Platz der AK 65.

Im Januar wird sich für die Mergentheimer Triathleten organisatorisch eine Veränderung ergeben, da sie innerhalb des TV eine selbstständige Abteilung gründen werden. tv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.01.2020