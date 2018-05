Tim Nowak erklimmt den ersten „8000-er“ seiner Karriere

Anzeige

Am zweiten Tag drehte der EM-Teilnehmer von 2016 dann aber richtig auf: 14,72 Sekunden über die Hürden, 45,11 Meter mit dem Diskus, 4,90 Meter im Stabhochsprung (Bestleistung), 61,86 Meter mit dem Speer und 4:24,15 Minuten über 1500 Meter (dritte persönliche Bestleistung in diesem Wettkampf) bedeuteten 8037 Punkte. Sein bisher bestes Zehnkampf-Resultat stand bei 7942 (ausgestellt in Talence).

Natürlich war Tim Nowak mit seinem ersten 8000er der Karriere sehr zufrieden. „Gerade der zweite Tag ist einfach mein Ding, mit dem Diskus, Stabhochsprung und Speer. Die 8000 Punkte waren schon mein Ziel, aber es war nicht einfach. Wir hatten mit dem Wind zu kämpfen, und einige der Jungs waren in Test-Stimmung. Ich musste versuchen, mich nicht von dieser lockeren Stimmung anstecken zu lassen. Schließlich ging es für mich um was“, erklärte er nach dem Wettkampf.

In Deutschland hat Nowak nun als erster Zehnkämpfer den Richtwert für die EM in Berlin (6. bis 12. August) erfüllt. „Dass ich der erste Mehrkämpfer mit der Norm bin, das ist extrem wertvoll und ein gutes Zeichen. Die anderen müssen nachziehen. Ich freue mich jetzt extrem auf meinen nächsten Wettkampf in Ratingen.“ zkt/lei

