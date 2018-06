Tim Nowak jetzt bei 8057 Punkten

Anzeige

Der aus Bad Mergentheim stammende Zehnkämpfer Tim Nowak, der inzwischen für den SSV Ulm 1846 startet, hat beim traditionellen Mehrkampf-Meeting in Ratingen seine persönliche Bestleistung um 20 Punkte verbessert.

Nach einem wechselhaften Zehnkampf standen für Nowak 8057 Punkte zu Buche.

Richtig euphorisch war Tm Nowak nach Wettkampftag eins gewesen. Unter anderem nach 2,04 Metern im Hochsprung schien sogar ein Ergebnis im Bereich von 8300 Punkten in Reichweite. Dann aber blieb er an Tag zwei an der ersten Hürde hängen (15,16 Sekunden) und ließ auch mit dem Diskus (37,30 m) fast zehn Meter liegen.