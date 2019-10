Tim Walter ohne Mitleid

Stuttgart.„Na klar“ tue es ihm weh, wenn er den Blick nach unten in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga richte. Denn Trainer Tim Walter vom VfB Stuttgart sieht dort, dass sein Ex-Club Holstein Kiel nach neun Spieltagen auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht. Und mit Kiel fühlt er sich innerlich noch verbunden. Schließlich habe ihm der Verein in der vergangenen Saison „die Möglichkeit verschafft, im Profifußball die ersten Schritte zu gehen“, sagte Walter am Freitag. Sein Mitgefühl muss der 43-Jährige nun aber für kurze Zeit ausblenden. Denn am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt er die „Störche“ mit seinem neuen Club VfB und sagt klipp und klar: „Die drei Punkte bleiben hier, danach dürfen sie wieder gewinnen.“

Offensive Spielidee

Nach der ersten Saisonniederlage gegen Schlusslicht Wiesbaden steht der Absteiger unter Druck und will im Rennen um die sofortige Bundesliga-Rückkehr schnell wieder siegen. Da spielt die Vergangenheit Walters keine Rolle. Zudem tritt der Tabellenzweite danach zweimal beim Spitzenreiter Hamburger SV an – zunächst in der Liga (26. Oktober) und dann im DFB-Pokal (29. Oktober). Da wäre es gut, frisches Selbstvertrauen zu sammeln.

Doch Walter interessiert zunächst nur die Partie gegen Kiel. „Das ist das wichtigste Spiel. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und werden es auch gewinnen.“ Es spielt für ihn dabei keine Rolle, dass viele der Kieler Profis seine Spielphilosophie noch sehr gut kennen – und möglicherweise besser als andere wissen, wie man den VfB knackt. Mit seiner besonderen Spielidee mit viel Offensive, Kurzpässen, häufigen Positionswechseln und aufrückenden Innenverteidigern führte Walter die Kieler in der vergangenen Saison auf Rang sechs. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019