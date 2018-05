Timo Glock: „Wahrer Sieger ist die DTM“

Anzeige

Dank an Aussteiger Ekström

Aus Glocks Sicht hatte ein weiterer Beteiligter großen Anteil daran, dass es ein Rennen zum Zunge schnalzen wurde: Mattias Ekström. Der Schwede hatte im Winter seinen Rücktritt erklärt, durfte aber mit einer Ausnahmegenehmigung außerhalb der Wertung starten. „Als ich meinen Freund Mattias Ekström in weiter Ferne gesehen habe, war mir klar, dass er mir mein Manöver aus dem vergangenen Jahr heimzahlen würde, als ich ihn im Finale nicht so einfach habe vorbeiziehen lassen“, erzählte Glock. „Gary hat er keine Probleme gemacht, mir schon ein bisschen. Aber ich muss mich bei Eki bedanken, denn ohne sein Manöver wäre es nicht zu diesem Duell mit Gary gekommen“, konnte der 36-Jährige die Aktion des zweifachen DTM-Champions mit einem breiten Grinsen kommentieren.

Auf die Aktion angesprochen, runzelte Ekström die Stirn: „Ich glaube nicht, dass ich sein Rennen gestört habe“, meinte der 39-Jährige mit einem Lachen in den Augen.

Bei den Duellen - nicht nur an der Spitze, sondern auch im Mittelfeld - machte sich das vor Saisonbeginn veränderte Reglement schnell bezahlt. Da an den Autos auf einige filigrane Spoilerteile verzichtet worden war, konnten sich die Autos berühren ohne das ein Reifen aufgeschlitzt oder wegen der fehlenden Teile der Anschluss verpasst wurde. „In der vergangenen Saison wäre das so nicht möglich gewesen“, bestätigte Glock auf Nachfrage.

Das Duell der DTM-Neulinge entschied Joel Eriksson (BMW) als Vierter für sich. „Joel hat eine Super-Quali hingelegt“, gestand Teamkollege Philipp Eng, der 14. wurde: „In dieser Serie ist null Raum auch nur für eine kleine Unaufmerksamkeit. So ein Rennen wie heute wollen die Fans sehen und wir Fahrer haben.“

BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt stimmte in dieses Loblied mit ein: „Das war ein Mega-Rennen und wirklich Werbung für den Motorsport. Die Zuschauer sind die Gewinner.“ Einen Seitenhieb auf Mercedes konnte sich der 50-jährige gebürtige Sindelfinger nicht verkneifen: „Ich hoffe, in Stuttgart kratzt man sich am Kopf“, sagte Marquardt und schaute auf seinen Kollegen Ulrich Fritz. Der überging in seinem Kommentar zum Rennen die Spitze. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte Fritz: „Dieses Thema steht nicht zur Diskussion. Die Entscheidung ist getroffen, auch wenn ich eine emotionale Bindung zu dieser Serie habe. Viele haben uns schon totgesagt, aber für uns war klar, dass wir es in dieser Saison nicht ausrollen lassen werden.“ Das klingt nach einer Kampfansage - auch für das nächste Rennen auf dem Lausitzring in 14 Tagen. (jako)

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 06.05.2018