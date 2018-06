Timo Werner: Muss für Weltklasse in besserem Club spielen

Anzeige

Vor der WM in Russland verspüre er keinen Druck. «Ich lege meinen Fokus nicht darauf, Torschützenkönig zu werden. Ich bin nicht so vermessen, dass ich mir das als Ziel setze», sagte Werner. Er sehe sich noch nicht als Spieler, auf den alle schauen. «Ich fliege noch etwas unter dem Radar und kann eigentlich nur gewinnen. Das ist mein großer Vorteil», meinte der Angreifer. In bislang zwölf Länderspielen hat Werner sieben Tore erzielt.