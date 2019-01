Titel für Hailey-Jean Hörner

Bei ihrem ersten Wettkampf in diesem Jahr, den Bezirksmeisterschaften im Cross-Lauf, belegte Hailey-Jean Hörner von der Leichtathletik-Abteilung des ETSV Lauda den ersten Platz.

Der Lauf wurde traditionell in den Weinbergen von Flein durchgeführt. Bei Regen, Wind und niedrigen Temperaturen ging sie in der Altersklasse W13 an den Start. Die Lauf- Strecke hatte eine Länge von etwa 750 Meter. Vom Start weg lief Hailey-Jean Hörner vor dem Feld und kontrollierte das Rennen bis ins Ziel. Ihre Siegerzeit betrug schließlich 2:45,5 Minuten. Diese Leistung lässt natürlich für die folgenden Hallenwettkämpfe hoffen; denn hier sind vordere Platzierungen durchaus möglich. ch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019