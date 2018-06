Titelträger kommen aus neun Vereinen

Anzeige

Die Offenen Mehrkampfmeisterschaften der Schüler des Main-Tauber-Kreises mit Rahmenwettbewerben für Jugend und Aktive fanden beim 1. FC Igersheim statt. Mit 140 Teilnehmern wurde ein leichter Anstieg gegenüber den Jahren zuvor verzeichnet.

Beim Blick in die Siegerliste fällt auf, dass in weitaus mehr Klassen als in den Jahren zuvor die Entscheidungen ganz „eng“ waren. In der Altersklasse M11 zum Beispiel erreichten Jan-Nicklas Popp (Vorbachzimmern) und Luca Belz (Igersheim) jeweils 766 Punkte – und somit erhielten beide eine Goldmedaille.

Bei den Mädchen W9 gab es im Kampf um den ersten Platz eine Entscheidung mit gerade einmal einem Punkt Vorsprung zugunsten von Nele Berberich vor Lea Spielmann (beide SC Freudenberg).